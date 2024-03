Juventus-Atalanta-Manchester United. Allo Stadium gli emissari degli inglesi: ecco chi vogliono soffiare alla Serie A

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Non ci saranno solo i tifosi disintonizzati alle 18 per vedere la gare dello. E nemmeno solo quelli delle squadre interessate alla lotta per i prossimi posti europei.per osservare da vicino alcuni dei sicuri protagonisti del, pronto ad aprirsi tra meno di tre mesi. Sul taccuino che parla inglese sono almeno in, come riporta Tuttosport.Il primo della lista è quel Teunche giocama che fa gola anche alla. L'olandese si sta confermandoe pare pronto al grande salto in una big.gli fanno la corte da tempo ma la richiesta dei bergamaschi continua a salire e per strapparlo aserviranno circa. I bianconeri però ci proveranno fino alla fine, intenti anche a inserire contropartite gradite al tecnico piemontese come- La stagione della squadra diè stata di certo deludente e asta prendendo sempre più piede la convinzione che il reparto da migliorare con più urgenza sia quello della. Ecco perché in Italia lo United osserva fitto anche Giorgioe Gleison. Sul primo l'Atalanta ha fissato un prezzo simile a quello di Koopmeiners, ragion per cui in Italia difficilmente riuscirebbero a pareggiare un'offerta che sopraggiungesse dall'estero. Al fortesi era interessatache però ha poi dirottato le proprie attenzioni (e fondi) su, uno dei segreti dell'impermeabilità della retrovia nerazzurra.invece si sta confermando ildella difesa della Juve. Quando non c'è il brasiliano, i bianconeri ballano. Ma, come ribadito più volte dalla nuova società,e per la giusta somma anche l'ex Torino potrebbe salutare. Ma per portarlo in Premier League, il Manchester United dovrà svenarsi.