Juventus-Atalanta oltre Koopmeiners: sul piatto anche Huijsen e Soulé

28 minuti fa

1

Il tempo degli scambi è ormai finito, forse. Ma per abbattere almeno in parte la valutazione imposta dall'Atalanta per Teun Koopmeiners, la Juve proverà comunque a sviluppare parallelamente trattative per i gioielli in rampa di lancio. Con tre giocatori che in particolare modo sembrano convincere l'Atalanta, indipendentemente da tutto: Samuel Iling-Junior, Dean Huijsen e soprattutto Matias Soulé.