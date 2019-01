. Il centrocampista olandese classe 1997 ha firmato un contratto fino a giugno 2024, con una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.- Compagno di squadra di de Jong nella squadra di club e in nazionale, Matthijs de Ligt ha due anni in meno e più o meno la stessa valutazione di mercato. L'edizione odierna del quotidiano catalano Mundo Deportivo gli dedica la prima pagina, rilanciando il suo nome in otticaL'investimento importante per rinforzare e ringiovanire la difesa sarà fatto in estate, con l'olandese come primo obiettivo. Anche perché, sempre in vista della prossima stagione,- Diverso è il discorso per Paul Pogba. E' vero che, come scrive oggi Tuttosport, l'acquisto di, in scadenza di contratto a giugno col PSG e sempre più vicino ai campioni di Spagna nonostante i tentativi d'inserimento da parte di Tottenham e Bayern Monaco, dove ieri l'allenatore) rischia di chiudere le porte del Barcellona al centrocampista francese. Il quale però viene, prossimo avversario nella trasferta di campionato a Roma con la Lazio.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su