Juventus, Bremer: 'Dobbiamo chiudere al più presto il discorso Champions'

16 minuti fa



Gleison Bremer, autore del gol del pareggio nel match di questa sera contro la Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida dell'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:



IL RISULTATO - "Volevamo la vittoria, però non è successo. Dobbiamo lavorare di più, c'erano degli spazi e non li abbiamo sfruttati. quello che ho fatto e frutto del mio lavoro. Dobbiamo continuare così".



CT BRASILE IN TRIBUNA - "Danilo me l'ha detto che oggi erano qui. Sono contento di aver fatto bene. Dobbiamo continuare così e chiudere per la Champions".



ALLEGRI ARRABBIATO - "Secondo me si è inc****** perché abbiamo rischiato nel finale. Siamo consapevoli che dobbiamo chiudere il prima possibile e continuare su questa strada".