Juventus: Bremer salta il Verona

Cartellino pesante per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano della Juventus è stato ammonito dall'arbitro Rosario Abisso per un fallo su Lazar Samardzic al minuto 38 nel primo tempo del posticipo con l'Udinese allo Stadium di Torino.



NIENTE VERONA - In questo campionato si tratta del cartellino giallo numero 5 per Bremer, che era diffidato e così salterà per squalifica la prossima gara di Serie A in programma sabato 17 febbraio con inizio alle ore 18 sul campo dell'Hellas Verona terzultimo in classifica.