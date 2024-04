Juventus, Bremer sfida il suo passato e guarda al futuro: l'addio 'facile' al Torino e la minaccia Man United

Ilè ormai alle porte e l’attesa cresce su entrambi i fronti del campo, dove tutti - dirigenze, giocatori e tifosi - sono ben consapevoli che quella che alle 18 andrà in scena presso lo Stadio Olimpico Grande Torino non è una partita come le altre. Lo sa bene, che quelle due maglie le ha vestite entrambe con orgoglio, contribuendo con il suo passaggio in granata ad accendere ulteriormente una storica rivalità. Ora, mentre il brasiliano si prepara a scendere in campo per la quarta volta contro il suo vecchio Torino, il suo nome giunge accompagnato, ancora una volta, da v

Bremer sfida il suo passato. Un passato che al brasiliano ha regalato tanto, consacrandolo a uno dei migliori difensori del campionato, tanto da attirare su di sé l'interesse prima dell'- che lo aveva in pugno fino all'ultimo - e poi dellacapace di varare l'affondo decisivo con un'offerta reputata soddisfacente da Urbano Cairo (41 milioni più 8 di bonus). E così Bremer, in quella che lui stesso ha definito una scelta votata alla crescita personale e dettata da motivazioni professionali. "I tifosi del Torino hanno preso male la mia decisione - diceva a luglio 2022 - ma io chiedo a loro, cosa direbbero se i loro figli vogliono crescere? Io voglio crescere e migliorare sempre. Sappiamo come sono i tifosi, ma questo è il mio lavoro. Non ho mai detto non sarei andato alla Juve. La Juventus è una squadra top ed è normale che sia venuto qui”.

Si accende dunque il clima derby ed è inevitabile che molti occhi, oggi a Torino, saranno puntati proprio su di lui. Lui che da quando è approdato(1-0, 4-2 e 2-0 nei tre precedenti), mettendo a segno anchein occasione della sfida del 28 febbraio 2023. Sua la rete del 3-2 del sorpasso definitivo, cruciale per rispondere al doppio vantaggio del Torino, nel match poi chiuso sul 4-2. Un vero e proprioin quanto a esperienza, visto che - tra Torino e Juventus,

All'interno dei discorsi di campo, tuttavia, si inserisce con forza il. E questo perché nonostante la scadenza del contratto di Bremer sia fissata a, il futuro rimane ancora tutto da scrivere. La prima vera finestra del mercato estivo in mano a Cristiano Giuntoli promette cambiamenti e non è da escludere che uno dei sacrificabili possa essere proprio Gleison Bremer. A pensare al centrale bianconero è ildi Erik ten Hag, da tempo sulle tracce di Bremer e intenzionato, dopo una nuova stagione difficile in termini di solidità difensiva, a rinforzare il reparto arretrato con un profilo che possa dare robustezza. A far gola alle pretendenti è quella, che però sarà attivabile soltanto. Tutti ragionamenti che portano in una direzione: quello di oggi sarà l'ultimo derby per Bremer?