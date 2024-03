Juventus, buone notizie dall'allenamento: Danilo e Chiesa recuperati per il Napoli

Redazione CM

Buone notizie per la Juventus arrivano oggi dalla Continassa e dall'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri che in vista della impegnativa trasferta contro il Napoli al Diego Armando Maradona per la gara che prenderà il via alle 20.45 di domenica 3 marzo 2024. Due importantissimi elementi come Danilo e Federico Chiesa che fino a ieri avevano lavorato a parte sono tornati a disposizione e quindi recuperati.



Il centrale brasiliano ha smaltito il problema alla caviglia sinistra rimediato dopo la partita contro il Verona e che lo aveva costretto a saltare la sfida contro il Frosinone. Oggi è tornato a correre in campo e si è allenato in gruppo e sarà a disposizione, così come Federico Chiesa che ha smaltito il pestone subito da Alex Sandro due giorni fa.



Resta da capire se Massimiliano Allegri li schiererà o meno dal primo minuto nella sfida contro Calzona e contro il Napoli che si è risollevato dopo il successo per 6-1 contro il Sassuolo. Probabile che Danilo possa partire fra i titolari, da valutare invece la staffetta Yildiz-Chiesa.