Juventus, paura per Chiesa: finisce prima l'allenamento per un colpo al piede dopo contrasto con Alex Sandro

Allenamento aperto al pubblico (su invito) della Juventus. Una piacevole abitudine ormai. Questa volta è stato poi allenamento vero, ad alta intensità nelle esercitazioni di possesso e inseguimento del pallone. Al momento delle partitine otto contro otto su campo corto, però, ecco l'imprevisto: contrasto di Alex Sandro su Federico Chiesa, che si cade a terra e urla dal dolore. Una situazione prontamente monitorata con attenzione, l'attaccante bianconero è rimasto a terra per qualche minuto e dopo i soccorsi è uscito dal campo zoppicando vistosamente per il colpo subito alla caviglia destra. Ancora qualche minuto di attesa però e Chiesa è tornato a disputare le ultime battute della partitella, pur continuando a zoppicare in maniera piuttosto evidente per rientrare infine negli spogliatoi dopo l'insistenza di Max Allegri.



GLI ALTRI - Sugli altri fronti si segnala l'importante rientro di Moise Kean, in gruppo per tutta la durata dell'allenamento. Mentre sui campi secondari hanno continuano a lavorare individualmente sia Mattia De Sciglio che, soprattutto, Danilo: il recupero del capitano potrebbe infatti cambiare e non poco le carte in tavola per la Juve in vista della partita di domenica sera a Napoli.