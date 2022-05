Nonostante l'Atletico Madrid non abbia aperto a uno sconto sul cartellino di Alvaro Morata, che tornerà dal prestito biennale alla Juventus, i bianconeri hanno una speranza. Ovvero la volontà del giocatore, che vorrebbe rimanere a Torino e anche quella di Diego Simeone, che non punta sull'attaccante spagnolo. Fattori che potrebbero, come scrive Tuttosport oggi, fare la differenza e convincere i Colchoneros ad accettare l'offerta della Juve.