Juventus-Cagliari 3-1

Marcatori: p.t. 1' Dybala (J), 36' Joao Pedro (C), 38' aut. Bradaric (J); s.t. 43' Cuadrado (J)

Assist: p.t. 1' Bentancur (J), 43' Ronaldo (J)

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic (22' s.t Alex Sandro), Matuidi (38' s.t. Barzagli); Douglas Costa (1' s.t. Cuadrado), Ronaldo, Dybala. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Spinazzola, Khedira, Kean. All. Allegri.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin (35' s.t. Sau); Ionita (22' s.t. Faragò), Bradaric (5' s.t. Cigarini), Barella; Castro; Joao Pedro, Pavoletti. A disp. Aresti, Rafael, Andreolli, Pajac, Romagna, Dessena, Cerri. All. Maran.

Arbitro: Mariani di Aprilia

V.A.R.: Massa di Imperia

Ammoniti: p.t. 32' Bradaric (C); s.t. 4' Pavoletti (C), 18' Pisacane (C), 30' Matuidi (J).