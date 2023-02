“Non abbiamo timori che quanto sta accadendo in Italia a livello di giustizia possa avere ripercussioni in Europa”. Sono parole chiare quelle pronunciate da Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus prima della sfida in Europa League contro il Nantes. Il dirigente ha poi aggiunto: “Peraltro siamo in costante contatto con la Uefa, non abbiamo paura. Deve ancora concludersi il percorso della faccenda nella giustizia italiana”.



Calvo si è poi focalizzato sulla situazione di Pogba: “Lui è un investimento della società a lungo termine, sa trascinare i compagni. Noi lo aspettiamo, sono sicuro che tornerà presto. Allegri? E’ centrale nel nostro progetto, per noi è un punto di riferimento in una stagione così difficile. Siamo totalmente allineati con lui anche per il futuro. Stasera è una serata di grande calcio europeo, ci fa piacere il supporto dei nostri tifosi stasera. Noi come gruppo e squadra siamo sempre stati compatti”.