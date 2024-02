Juventus, Cambiaso: 'Sappiamo di dover reagire. Scudetto? Dobbiamo tenere testa all'Inter'

Andrea Cambiaso si prepara alla sfida con l'Udinese, al via alle 20.45. Il terzino della Juve ha parlato a Dazn pochi minuti prima dell'inizio del match. Queste le sue parole:



SOLO DUE PUNTI - "Noi lavoriamo ogni giorno per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo di aver fatto due punti nelle ultime due gare e quindi oggi dobbiamo reagire e dovremmo farlo".



CRESCITA - "Il cross per Rabiot all'andata? Da allora mi sento cresciuto tantissimo, ma penso di poter crescere ancora molto. Devo ringraziare molto il mister, lo staff, tutta la squadra, i compagni, perché non mi aspettavo una crescita così esponenziale già dal primo anno. Però bisogna continuare, di sicuro non mi accontenterò".



Ai microfoni di Sky, l'esterno ha poi aggiunto:



SCUDETTO - "Noi dobbiamo fare il nostro percorso: stiamo facendo un grandissimo campionato, dobbiamo continuare così e cercare di tenere testa".



PUNTO DI RIFERIMENTO - "Non lo so se sono uno punto di riferimento. Di sicuro sono contento di quello che ho fatto: sono convinto di poter fare ancora tanto e voglio dimostrare ancora molto. Io mi trovo bene a giocare: fortunatamente ho questa grandissima passione e questa abilità di giocare sia a destra che a sinistra. Oggi gioco a sinistra: speriamo bene".