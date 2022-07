Tutto pronto per la prima uscita americana della Juventus. Gli uomini di Allegri sono di scena all'Allegiant Stadium di Las Vegas contro il Club Deportivo Guadalajara, nelle prima di tre partite valevoli per il Soccer Champions Tour 2022. Occhi puntati sui nuovi, Pogba, Di Maria e l'ultimo arrivato Bremer, che ha scelto la maglia numero 3 di Chiellini. Dopo la sfida con i messicani, la Juve sfiderà il Barcellona, al Cotton Bowl Stadium di Dallas (Nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 alle 2.30) e il Real Madrid, al Rose Bowl Stadium di Los Angeles (nella notte tra sabato 30 e domenica 31 alle 4.00). Ripartenza da Los Angeles domenica 31 luglio: lavori alla Continassa riprenderanno a inizio agosto al ritorno dagli Stati Uniti.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Kean, Da Graca. All. Allegri.

A disposizione. Perin, Pinsoglio, Garofani, Bremer, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Barbieri, Rovella, McKennie, Zakaria, Compagnon, Vlahovic, Soulé, Aké, Cudrig.



CHIVAS (4-2-3-1): Rangel, Sanchez, Mier, Briseno, Ponce, Torres, Garcia, Perez, Cisneros, Perez, Zaldivar. All. Cadena.

A disposizione Jimenez, Mozo, Olivas, Mireles, Orozco, Sepulveda, Calderon, Beltran, Gonzalez, Brizuela, Alvarado, Vega, Yrizar, Gonzalez, Ormeno.



PRIMO TEMPO



2' Prime battute con Gatti centro-destra e Danilo centro-sinistra in difesa, Locatelli play e Fagioli mezzala destra.



6' Di Maria si accentra e cerca in verticale Kean, pallone leggermente lungo, ci arriva Rangel.