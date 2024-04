Juventus, Cherubini: no al Parma, ma dirà comunque addio ai bianconeri

38 minuti fa



Niente Parma per Federico Cherubini. Il dirigente della Juventus non ha trovato l'accordo economico con il club gialloblù, primo in classifica in Serie B e destinato a tornare in Serie A. Sempre secondo Sky, in ogni caso il suo futuro non sarà più a Torino e a fine stagione lascerà il club bianconero.



Chi invece resterà di sicuro alla Juventus è Cristiano Giuntoli, già al lavoro per portare a Torino due figura che hanno lavorato con lui fino all'anno scorso a Napoli: il capo scouting Maurizio Micheli e il vice direttore sportivo Giuseppe Pompilio.