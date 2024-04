Juventus, Cherubini al passo di addio: la verità sul Parma

Daniele Longo

56 minuti fa

1

Federico Cherubini é vicino al tornare a lavorare dopo dopo l'inibizione ricevuta nel caso plusvalenze in cui è stata coinvolta la Juventus nella passata stagione. In estate Il dirigente umbro tornerà a pieno regime proprio quando scadrà l’attuale accordo con il club bianconero. Quale sarà il suo futuro? Ci pensa il Parma in vista di un imminente ritorno in serie A.



NODO RUOLO - La volontà di Cherubini sarebbe quella di sposare un progetto da sviluppare nel ruolo di direttore generale e non solamente sportivo. È questo il nodo da sciogliere perché attualmente al Parma a ricoprire il ruolo di Manging Director-Sport in gialloblù c'è il belga Roel Vaeyens.