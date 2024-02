Juventus, chi è Leonardo Cerri: il centravanti cresciuto nel futsal convocato per l'Udinese

Redazione CM

La Juventus continua a tenere viva la linea che unisce la prima squadra e la formazione Next Gen. Per la sfida contro l'Udinese, in campo domani alle 20.45, va verso la convocazione Leonardo Cerri, centravanti classe 2003 che andrà a rinfoltire una rosa in cui mancheranno sia Kean sia Vlahovic.



IL PERCORSO IN NEXT GEN - Ad annunciarlo è lo stesso Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa confessa: "Porteremo Cerri dalla Next Gen". Attaccante di 20 anni, Cerri conta 118 presenze nelle giovanili della Juve dalla stagione 2019/20 in poi. Pescato nel settore giovanile del Pescara, colleziona in bianconero 34 gol e 9 assist, mettendo in evidenza importanti doti in zona gol.



DAL FUTSAL - Le caratteristiche di Cerri sono quelle di un attaccante fisico e imponente, che guarda il campo dal suo metro e 98 di altezza. A segno nel suo esordio assoluto in Serie C con la Next Gen, mettendo il timbro sull'1-1 in casa della Pro Sesto nel 2021, Cerri ha un passato nel calcio a 5. Ha vestito infatti la maglia dell'Atletico Torrino, squadra di futsal, ma non solo. Prima del calcio l'attaccante della Juventus Next Gen giocava a basket, sport che ha poi abbandonato in favore del calcio a 5.



ESORDIO CON L'ARSENAL - Cerri non ha mai esordito in prima squadra in match ufficiali, ma nel suo recente passato si conta una presenza con la Juventus in amichevole. Era dicembre 2022 e i bianconeri affrontavano l'Arsenal in un test di allenamento, in cui il classe 2003 ebbe la possibilità di scendere in campo nel finale, subentrando a Kean a 12 minuti dalla fine (finì 2-0 per i Gunners).