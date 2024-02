Juventus: spunta Merino, metronomo della Real Sociedad. Chi è e come ha giocato contro l'Inter in Champions

Gianluca Minchiotti

Per la Juventus uno degli obiettivi principali della prossima sessione di calciomercato sarà quello di rinforzare il centrocampo, operazione già parzialmente iniziata a gennaio con l'acquisto di Carlos Alcaraz in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Nella lista di Cristiano Giuntoli, direttore dell'area sportiva della Juventus (ieri presente in platea a Sanremo per la serata finale del Festival della canzone), ci sono molti nomi, e fra questi oggi spunta quello di Mikel Merino, centrocampista spagnolo classe 1996 in forza alla Real Sociedad. E' Tuttosport a riportare l'indiscrezione dell'interesse dei bianconeri per il 27enne basco, in scadenza di contratto nel 2025 e valutato 50 milioni di euro (cifra che può scendere di molto, considerando che la prossima estate il giocatore sarà a un anno dalla scadenza del contratto).



CHI È MIKEL MERINO - Mikel Merino è nato a Pamplona nel 1996. Di origini basche, figlio di Ángel Merino, ex calciatore professionista. Cresciuto nel settore giovanile dell'Osasuna fino al 2016 quando si trasferisce al Borussia Dortmund. Dopo una stagione in Germania si trasferisce prima in prestito e poi a titolo definitivo al Newcastle fino al 2018, quando ritorna nella Liga spagnola alla Real Sociedad, dove ancora oggi milita. Dal 2020 veste anche la maglia della nazionale spagnola, con la quale ha collezionato 19 presenze e 1 gol. Con i club, in totale, le partite in carriera sono 217, con 23 reti.



LE NOSTRE PAGELLE - Di seguito le pagelle a Merino del nostro Pasquale Guarro durante i due match di Champions League disputati quest'anno dalla Real Sociedad contro l'Inter.



REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

Merino 6,5: gioca su Asllani e non gli dà respiro quando a tener palla è l’Inter. Su azione di calcio d’angolo anticipa Carlos Augusto e scheggia la traversa con un colpo di testa.



INTER-REAL SOCIEDAD 0-0

Merino 6,5: sempre lucido, non butta mai un pallone.