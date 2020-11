Niente rientro rapido per Giorgio Chiellini dopo l'ennesimo infortunio pre-Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, la lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra lo terrà fuori per circa un mese. "Perderà almeno le prossime sei partite, niente da fare per il capitano della Juventus. Più spazio quindi, potenzialmente, per Merih Demiral", aggiunge il quotidiano.