Complice anche la non qualificazione ai Mondiali della nazionale italiana, Giorgio Chiellini sta seriamente pensando di lasciare la Juventus dopo 17 anni. Il capitano bianconero ha il contratto in scadenza nel 2023 ma come scrive Tuttosport, il club lo lascerebbe partire. L'opzione più probabile è quella di fare un'esperienza all'estero, con la MLS nei pensieri del difensore.