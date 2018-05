Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport al termine della partita contro la Roma, che ha regalato ai bianconeri il settimo Scudetto consecutivo.



Queste le sue dichiarazioni: "Si chiude un'annata più che bella e importante. Non ci rendiamo conto e non ci viene dato merito di quanto fatto: stiamo scrivendo pagine di storia irripetibili a breve termine e per tanto tempo nessuno riuscirà a ripetere quanto abbiamo fatto. Dobbiamo ringraziare chi ci ha stimolato: trovare motivazioni è difficile invece ogni anno c'è qualcuno che ci tira il collo e ci fa andare forte. Ci dicono vecchi e brutti ma alla fine chi festeggia siamo sempre noi. A metà del secondo tempo di Milano contro l'Inter sembrava tutto finito. Tutte le persone che ci hanno stuzzicato, esultato troppo presto e ci hanno mancato di rispetto ci hanno stimolato. I discorsi su finali, VAR, arbitri ci danno energia. Noi siamo qui a festeggiare e qualcun altro è a casa un po' più triste. Vedere certe immagini e sentire certe cose è stata linfa. Ci è mancato poco per giocarcela anche in Champions. In troppi ci hanno mancato di rispetto e ora possiamo toglierci qualche sassolino: chi ha parlato a vanvera ora sarà in silenzio. Non tutto è dovuto o scontato. Se gli altri pareggiano le partite e noi vinciamo un motivo c'è. Ci sono state tante frasi fuori luogo quest'anno dagli addetti ai lavori, oltre che ai media. E quest'anno, come gli altri, ci guarderanno festeggiare. Buffon? Mi mancherà tanto, è un punto di riferimento. Ma questa squadra è andata sempre avanti e dovrà farlo ancora. Non abbiamo un solo leader ma tanti. Frasi di Insigne? Nella vita ci vuole rispetto, poi ne paghi le conseguenze. Hanno parlato troppo e festeggiato troppo presto. Ora sta a noi, siamo stati zitti. Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, tante squadre scelgono di uscire a sedicesimi o ottavi. Quando si manca di rispetto bisogna chiedere scusa".