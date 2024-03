Un sorriso abbozzato, più che accennato. Comunque, un sorriso.ha spalancato le labbra come le braccia: davanti a sé, la possibilità di ritrovare unapiù numerosa. Dunque più vera.Il tecnico bianconero - che già ieri ha ritrovato Federico Chiesa e Danilo in gruppo - adesso fa i conti e la conta per rivedere buona parte dei suoi indisponibili.? Ha fatto un giorno di differenziato, domani sarà a disposizione così comecon un allenamento solo". Le parole di Allegri in conferenza, come sempre, aiutano a schematizzare la situazione. In ordine di impatto:è il recupero più importante.