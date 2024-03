Juventus, 10 giocatori in scadenza nel 2025: Chiesa non è l'unico caso spinoso

NELLA GALLERY I 10 GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2025

Pianificare il futuro, senza spese folli. Tenendo alto il livello, perché "la Juventus è la Juventus", e deve avere una rosa all'altezza per provare a vincere in Italia e in Europa, che salvo sorprese riabbraccerà nel 2024-25.parlerà con i giocatori coinvolti e con i loro agenti, si confronterà con la squadra tecnica (che potrebbe essere diversa in caso di addio di Allegri) e, soprattutto, prenderà decisioni. Affronterà tutti i casi, alcuni dei quali spinosi, per i quali c'è il rischio di prendere posizioni forti, soprattutto sul fronte economico, sempre per il bene della Juve., Alex Sandro, Rugani e soprattutto Adrien Rabiot, che anche ieri ha lanciato segnali , ma è chiaro cheE qui la lista è molto lunga. Il tempo manca sempre alla fine, lo sa bene la Juventus che entro l'estate vuole risolvere buona parte delle situazioni in bilico. Da quelle dei big, con Federico Chiesa al primo posto della lista, a quelle di chi gioca bene o potrebbe rientrare dal prestitolegato alla Juventus fino al 2026, in uscita dopo la squalifica per doping. Con un risparmio di 10,48 milioni di euro lordi.