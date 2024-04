Juventus, Chiesa torna a disposizione: le ultime in vista della Fiorentina

8 minuti fa



Buone notizie dall'allenamento di oggi in casa Juventus: Federico Chiesa ha smaltito la sindrome influenzale ed è tornato agli ordini di Massimiliano Allegri. L'esterno bianconero, nella giornata di ieri, non aveva preso parte al classico lavoro con i compagni, ma oggi è tornato in gruppo: Chiesa sarà dunque a disposizione per il match contro la Fiorentina, sua ex squadra.