Che fine ha fatto? Freddy Adu, il nuovo Pelé: da 'meglio di Messi' e il no all'Inter ai night club

Fredua Koranteng, per tutti, è l'indiscusso protagonista odierno della nostra rubricaChiunque mastichi un po' di calcio sa ed è consapevole che, centrocampista offensivoritiratosi ormai tre anni fa, ma ha un significato più ampio.. Ci sono stati tanti esempi nella storia del calcio, alcuni ci hanno riguardato anche da vicino: impossibile dimenticare la storia di Vincenzo, bambino prodigio che nel 1999 fu acquistato dal Torino all'età di 11 anni per 120 milioni di lire, e che non è riuscito a mantenere le premesse di una fulgida carriera

- Nato a Tema, in, a 25 chilometri ad est della capitale Accra, nel 1989,grazie alla vincita della lotteria per una "green card" che gli consente l'espatrio: si stabilisce nella capitale,, assieme ai genitori e al fratello minore Fro. L'infanzia, pur fortunata, non è semplice: la madre svolge due lavori per mantenere gli studi dei figli, ed è proprio a scuola, a soli 13 anni, che Freddy mette in mostra il suo grande talento, cristallino e purissimo. Gli americani, che sono solitinon solo nello sport (vedere alle voci Bobby Driscoll e Macaulay Culkin) sembrano non crederci: possibile checosì come viene definito dai media statunitensi, siaAdu diventa una rockstar:, dal valore di un milione di dollari annui, diventa ilstatunitense e il più giovane atleta a giocare in un campionato professionistico americano dal 1887, gira uno spot commerciale al fianco proprio dell'ex prodigio brasiliano del Santos, fa la sua prima apparizione a programmi televisivi come 60 Minutes e, oltre a ritrovarsi già sulle copertine didi Sports Illustrated e del Washington Post. E il calcio in tutto questo? La MLS assegna il cartellino di Adu alla squadra di Washington, per non allontanarlo dalla famiglia, inserendolo anche in un liceo in modo che possa diplomarsi alla Florida Academy.

- A volte però il destino si diverte a giocare con le vite umane, soprattutto con quelle dei cosiddetti "enfat prodige": i club europei di maggior importanza si accapigliano per assicurarsi il talento afro-americano. Sembra spuntarla ilAdu fa un provino per Sir Alex, che però decide di non acquistarlo. Le certezze conquistate in patria cominciano ad incrinarsi: il Vecchio Continente è un altro mondo, e Freddy se ne accorgerà a sue spese., garantendogli il trasferimento nel Bel Paese con la madre, visto che il padre era ormai tornato in Ghana. Adu però rifiuta, vuole solo il top, e per lui il top è il, quindi decide di aspettare ancora, per il grande salto europeo. Nel frattempofa sfaceli: agisce da seconda punta, trequartista o ala, ma la sua tecnica sopraffina abbinata ad un mancino venefico gli permette di irridere le difese avversarie, anche se. Nel 2007, dopo una breve parentesi a Salt Lake City, decide che è ora di fare il grande salto: per lui c'è il, squadra in cui militò forse il più grande talento europeo originario dell'Africa, il portoghese di origine mozambicana

- Dopo un ottimo Mondiale U20, dove risulta essere uno dei migliori giocatori e nel quale g, viene acquistato dal club di Lisbona per la cifra di, considerata bassa per l'avvenire di Adu: nella sua prima stagione nella squadra portoghese, a 18 anni, il giovane statunitense segna 5 goal in 18 partite tra campionato e coppa, esordendo anche in Champions League, ma. Una stagione basta e avanza alle Aquile, che pur di disfarsi di lui iniziano a mandarlo in prestito in mezzo mondo: prima ain Francia (9 presenze e 0 gol), poi di nuovo in Portogallo, al(3 presenze e 0 reti), poi in, all'Aris Salonicco (9 presenze e 1 rete), poi in Turchia, nel(11 presenze e 4 reti), infine lo cedono in patria, al, che a sua volta lo spedisce in Brasile, alRimasto senza contratto, a febbraio 2014 sostiene un provino con la formazione inglese del, con i norvegesi delloe con gli olandesi dell': nessuno gli offre uno straccio di opportunità.: anche qui il bilancio è di zero partite disputate in campionato, appena 14 minuti in Coppa di Serbia contro l’FK BSK Borca. Arriva la chiusura del rapporto: non si sa se a causa di unper l'atteggiamento di Adu, oppure per un contratto della durata di soli sei mesi, come dichiarato su Twitter dallo stesso americano. Stesso destino al KuPs, in Finlandia, e all'Osterlen, in Svezia.un mesto finale, prima dell'ultimo gol in carriera, a Las Vegas, nella Lega USL:

- Gli ultimi anni Adu li trascorreviene spesso notato in alcunidi Washington,Shadowroomin compagnia di splendide ragazze, tra grosse macchine e orologi tempestati di diamanti. I soldi non mancavano, i divertimenti pure: Freddy ha deciso di lasciarsi alle spalle la nomea di "nuovo Pelè", per conquistarsene un altra, quella di. Oggi, a 35 anni compiuti,, nel Maryland, il luogo in cui è cresciuto: ". Mia madre, mi occupo di lei". Non resta che riflettere su quanto sia proficuo "etichettare" un calciatore così giovane:@AleDigio89