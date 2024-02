Juventus, contatti per il rinnovo di Rabiot: due big sullo sfondo

A fine stagione il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus sarà ufficialmente scaduto e, allo stato attuale dei fatti, non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo. E così, dato lo stallo sulla trattativa ecco che, sulle tracce del centrocampista francese ci sono due top club: Barcellona e Bayern Monaco. Il rischio è che Rabiot possa trasferirsi a parametro zero la prossima estate. Ma la Vecchia Signora tiene vivi i contatti con la mamma/agente dell'ex PSG per cercare di raggiungere un'intesa per il prolungamento contrattuale.



LE PAROLE DELL’AGENTE - "Smentisco le notizie in merito al rinnovo del contratto di Adrien con la Juventus. Non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione. Al momento non ci sono discussioni con nessun club sul suo futuro. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica".