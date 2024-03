Juventus, contro il Genoa con l’obbligo della vittoria: in quota Allegri si affida sul rientrante Vlahovic

Dopo la vittoria ottenuta all’ultimo secondo contro il respiro, è ripartito il momento no della Juventus, reduce dal solo punto conquistato contro Napoli e Atalanta. I bianconeri, ora scavalcati dal Milan al secondo posto, cercano il successo nel lunch-match di domenica contro un Genoa mai vincente nelle ultime 19 a Torino: per gli esperti sarà segno «1», offerto a 1,50 contro il 7,25 del colpo esterno. Nel mezzo, 4 il pareggio come nella gara di andata. Sono ben quattro i “Goal” consecutivi per la Vecchia Signora – esito anche della sfida del “Ferraris” - con il quinto in netto ritardo, a 2,25, sul No Goal visto a 1,57. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-0 a 5,15, sale a 6 il 2- 0 dell’ultima sfida allo Stadium, con l’1-1 che sale a 8. Per quanto riguarda i protagonisti del match, Allegri si affida su Dusan Vlahovic, al rientro dalla squalifica: la rete del serbo si gioca a 2, seguito a 2,60 da Federico Chiesa, a segno all’andata. Tra gli ospiti Albert Gudmundsson, a segno nelle due sfide contro la Juventus, ma entrambe giocate a Genova, è visto a 4,05 volte la posta.