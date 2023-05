DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI ALBERTO POLVEROSI.







La corsa Champions si interseca alla corsa salvezza nella quartultima.ladi Massimiliano, reduce dall'1-1 casalingo nella semifinale di Europa League contro il SIviglia e in attesa del ritorno decisivo in Andalusia di giovedì prossimo, ospita all'Allianz Stadium di Torino ladi Davide, in un testa-coda interessante per la diversità degli obiettivi: i bianconeri vogliono mantenere il secondo posto a quota 66 e il piazzamento Champions, a prescindere dall'evoluzione in Europa e dell'eventuale penalizzazione che potrebbe arrivare il 22 maggio, non riducendo il vantaggio sulle inseguitrici, dopo tre risultati utili di fila. Dal canto loro i lombardi hanno ottenuto otto punti nelle ultime cinque e sono a sei punti di distanza dalla salvezza, quindi devono per forza fare risultato se vogliono mantenere la categoria. Dusan Vlahovic e Arek Milik, 10 e 7 gol finora, sfidano Daniel Ciofani e David Okereke, a quota 7. Paul Pogba torna titolare dopo un anno.- La Juventus non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese (15G: 11V, 4N): tra le formazioni contro cui i bianconeri sono imbattuti nella competizione, solo contro il Piacenza hanno all’attivo più precedenti (16). La Cremonese ha pareggiato due delle ultime tre sfide nel girone di ritorno di Serie A contro la Juventus (1P), dopo che aveva perso tutte le precedenti quattro – nel parziale tuttavia non ha mai tenuto la porta inviolata. La Juventus ha vinto tutti i sette precedenti interni in Serie A contro la Cremonese, con un punteggio aggregato di 21-3; in particolare, quella dei grigiorossi è una delle cinque squadre che i bianconeri hanno affrontato almeno sette volte in casa nella competizione trovando sempre la vittoria, insieme a Foggia (11), Piacenza (8), Catanzaro (7) e Pisa (7). La Juventus ha vinto 10 delle 13 gare interne di campionato da inizio ottobre ad oggi (1N, 2P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo in Serie A (10 successi casalinghi anche per il Napoli). Nessuna squadra ha pareggiato più gare in trasferta in questa Serie A rispetto alla Cremonese (otto, come la Salernitana). Con una vittoria, la Juventus diventerebbe la prima squadra capace di superare il traguardo dei 4800 punti in Serie A (attualmente a 4798). Considerando solo il girone di ritorno di questo campionato la Cremonese sarebbe fuori dalla zona retrocessione, i grigiorossi hanno infatti guadagnato 16 punti in 15 gare: cinque punti in più della terzultima nel periodo (Lecce, 11). La Juventus (20) è la squadra che ha segnato più gol con calciatori nati a partire dal 2000 in questa stagione di Serie A, dall’altra parte la Cremonese è a quota zero. Dusan Vlahovic, a segno contro Lecce e Atalanta, potrebbe trovare la rete in tre presenze consecutive in Serie A per la prima volta con la maglia della Juventus; in generale, non ci riesce nella competizione da dicembre 2021 (serie di sei in quell’occasione, in maglia viola). Marco Carnesecchi della Cremonese è il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei (80).Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Fagioli, Chiesa; Pogba, VlahovicCarnesecchi; Ferrari, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Quagliata, Benassi, Meité; Galdames; Afena-Gyan, Okereke