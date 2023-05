Un momento d'oro per l'Inter che, ritrovato un posto nella top-4 della Serie A e vinto il derby di andata di Champions League contro il Milan, cerca la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni contro un Sassuolo che a San Siro contro i nerazzurri ha perso solo una delle ultime sette partite. Per i quotisti però il momento d'oro dei padroni di casa fa prevalere il segno 1, a 1,42, sul colpo ospite offerto a 7,50. Nel mezzo, a 4,80, il primo pareggio interno in campionato per gli uomini di Inzaghi. Nonostante l'Inter sia la miglior difesa interna del campionato, in quota comanda il Goal, a 1,80 sul No Goal visto a 1,90. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c'è il 2-0 a 7 mentre lo stesso risultato ma a favore del Sassuolo - come nella scorsa stagione - sale a 34 volte la posta. La Juventus, nuovamente seconda in classifica, cerca il terzo successo consecutivo contro la Cremonese, ancora agganciata al treno salvezza grazie agli otto punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Su William Hill però è nettamente avanti la vittoria bianconera, a 1,35 contro il 9,50 della storica prima volta dei lombardi. Fissato a 4,80 il pareggio. Tra i marcatori, Dusan Vlahovic - a segno contro Lecce e Atalanta - cerca il tris offerto a 2,30 mentre sale a 2,60 la rete di Arkadiusz Milik, match-winner allo "Zini". Tra gli ospiti si attesta a 5 il timbro del duo Daniel Ciofani e David Okereke. Per dimenticare il passo falso di Champions contro l'Inter, il Milan va all'inseguimento di un posto Champions in casa di uno Spezia ora terzultimo e a caccia di punti salvezza. Per gli esperti è avanti il segno 2 a 1,95 contro il 4,20 del successo interno degli uomini di Semplici che manca dalla gara contro l'Inter. Si gioca invece a 3,40 il primo pari tra i due club. I rossoneri sono reduci da nove Under 2.5 consecutivi, esito favorito anche sabato sera al "Picco" a quota 1,80, con l'Over 2.5 visto a 1,90. La Roma, senza vittorie da quattro giornate in campionato, cerca un successo in casa del Bologna, formazione contro la quale ha vinto più volte in Serie A. In una partita equilibrata in quota, favoriti gli uomini di Mourinho a 2,45 contro il 3,20 del segno 1, uscito in due delle ultime quattro sfide emiliane. Nel mezzo a quota 3 il pareggio. Lo Special One spera di avere a completa disposizione Paulo Dybala, a segno in sette occasioni diverse contro i rossoblù: il timbro della Joya si gioca a 3,75, stessa quota di un gol del rientrante Marko Arnautovic. Il Napoli campione d'Italia fa visita a un Monza imbattuto da sei turni. Avanti la quindicesima vittoria esterna degli azzurri, a 1,72 contro il 4,80 della prima vittoria brianzola contro i partenopei. Occhi puntati su Victor Osimhen, sempre più vicino al titolo di capocannoniere: la rete del bomber nigeriano si gioca a 2,25 mentre il gol dell'ex di Andrea Petagna vale 5,80 volte la posta. Nelle altre gare della giornata, vuole ripartire l'Atalanta (1,66) in casa di una Salernitana (5) reduce dalla prima sconfitta dopo dieci turni da imbattuta. Vuole concludere una splendida rimonta salvezza il Verona (2,37) contro il Torino (3,30) dell'ex Juric. La Fiorentina (2) vuole tornare al successo contro un'Udinese (3,75) in crescita, quote biancocelesti per la Lazio (1,72) contro il Lecce (5,50) ancora in ballo per la retrocessione mentre chiude il programma della 35^ giornata la sfida tra la prima retrocessa del campionato, la Sampdoria (3,20) e l'Empoli (2,25) favorito per la terza vittoria consecutiva.