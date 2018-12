Juan Cuadrado parla ai Junior Reporter bianconeri dalla sala stampa dell’Allianz Stadium:



MODELLI - "Il mio idolo? Mi è sempre piaciuto Ronaldinho, guardavo i suoi video da piccolo. In lui si notava sempre un'allegria incredibile, provo ad essere così anch'io".



GOL - "Per me è sempre una felicità enorme, esulto ballando perché è un'allegria immensa. Ogni gol lo vivo sempre come se fosse il primo. Quando segno, il mio primo pensiero è un ringraziamento a Dio".



L'EMOZIONE PIÙ GRANDE - "Ce ne sono tante, la prima è stata al debutto da professionista in Colombia. Era un sogno che diventava realtà. Ma anche quando ho esordito in Nazionale, o il viaggio in Europa per fare il grande salto. Sono momenti che porterò sempre con me".



FONDAZIONE - "Dopo il ritiro non so cosa farò, il mio pensiero è aiutare sempre i bimbi in Colombia con la mia Fondazione".

- “In quale personaggio dei cartoni animati mi identifico di più? Tra Willy il Coyote e Speedy Gonzales dico il secondo, quello che scappa invece di inseguire. Nella vita a volte ci sono momenti difficili e devi cercare di scappare, per diventare migliore”.​