Juventus, da Alcaraz a Cambiaso e il tridente: le soluzioni di Allegri per l'emergenza centrocampo a Napoli

Bastano poche parole per inquadrare la situazione della Juventus, che si prepara ad affrontare il Napoli, ma lo fa lavorando anche contro gli infortuni. Solo nel corso dell'ultima gara di campionato contro il Frosinone, infatti, si sono infortunati due centrocampisti, volti chiave della rosa bianconera: Adrien, lussazione della falange del primo dito del piede, e Weston, lussazione della spalla. Un problema non da poco, con la vittoria ottenuta all'ultimo minuto grazie al gol di Rugani che ha migliorato la giornata, ma non di molto. Entrambi, infatti, daranno forfait per il prossimo impegno e anche più a lungo.