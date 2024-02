Juventus, Alex Sandro a un passo da un record di Bonucci. Ma il finale non cambia

Sono mesi di caccia al record per Alex Sandro. Anzi, ai record. Gli mancano ormai una manciata di presenze per diventare il giocatore straniero con più presenze nella storia della Juve, ora è secondo, resiste il solo Pavel Nedved davanti a lui. Intanto alla prossima apparizione taglierà un altro traguardo, quello del fedelissimo per eccellenza di Max Allegri. Contro il Napoli, infatti, Alex Sandro potrebbe disputare la partita numero 247 della sua carriera con Allegri in panchina. Raggiungendo così uno che è stato a lungo un titolare fisso soprattutto nel primo ciclo bianconero dell'attuale allenatore, ma anche uno dei protagonisti dei rapporti più controversi con Max: Leonardo Bonucci.



ADDIO – Un altro record nel mirino che non cambierà però il futuro. Perché in ogni caso Alex Sandro è destinato a lasciare la Juve a parametro zero, al termine di un contratto lungo e prolungato automaticamente già la scorsa stagione. Si avvia quindi alla conclusione la sua avventura in bianconero, iniziata nell'ormai lontano 2015 e proseguita anche quando sembrava tutto fatto per la cessione al Chelsea (nel 2017 per 70 milioni) e al Psg (nel 2018 per 60 milioni). Quindi è arrivato il rinnovo che poi è coinciso con l'involuzione di rendimento continua delle ultime stagioni.