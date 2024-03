Juventus, dalla Francia: Allegri proposto al Barcellona

Il futuro di Massimiliano Allegri è un rebus, la sua permanenza alla Juventus anche la prossima stagione non è certa e dalla Francia spunta una nuova suggestione: il Barcellona.



PROPOSTO - A lanciare l'indiscrezione è FootMercato: secondo quanto riferito dal portale francese infatti, recentemente il nome di Allegri è stato proposto alla dirigenza blaugrana, alla ricerca di un successore di Xavi che, come già annunciato, lascerà la panchina del Barça al termine della stagione. Il profilo del tecnico livornese, tuttavia, non avrebbe convinto all'unanimità i vertici catalani.



ALTERNATIVE - Quello di Allegri non è l'unico nome accostato alla panchina del Barcellona, tanti i candidati emersi nelle ultime settimane. Da Hansi Flick, che avrebbe già avuto un incontro con il presidente blaugrana Joan Laporta, a Roberto De Zerbi, Mikel Arteta, Rafa Marquez e Imanol Alguacil.



QUANTO GUADAGNA ALLEGRI ALLA JUVENTUS - Allegri è legato alla Juventus con contratto fino al 30 giugno 2025, in bianconero percepisce un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.