Juventus-Danilo, futuro in bilico: due strade e un addio che si avvicina

31 minuti fa



Aria di rivoluzione alla Juve: nessuno ha il posto assicurato, nemmeno il capitano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il futuro di Danilo potrebbe non essere più a tinte bianconere. Leader, baluardo difensivo e pilastro dello spogliatoio, il brasiliano potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato.



LA STRATEGIA - L'idea della società è quella di valutare attentamente il da farsi per lui. Danilo ha un contratto che scadrà nell'estate 2025, quando quindi sarà alla soglia dei 35 anni. Due le opzioni quindi alla Continassa in caso di addio: lasciare scadere l'accordo e perderlo a zero oppure cederlo nella prossima finestra di mercato se dovesse arrivare un'offerta interessante.