Ex Juventus, Marchisio riparte da Circum: 'Per lanciare i migliori giovani italiani'

La classe non è acqua.Cinque anni dopo il ritiro dal calcio giocato da campione di Russia con lo Zenit San Pietroburgo, l'ex centrocampista italiano classe 1986 della Juventus (con cui ha vinto 7 scudetti, 4 coppe Italia e tre Supercoppe italiane segnando 37 gol in 389 presenze) è impegnato nella neo-nata football player agencyall’interno – con annesso lavoro a 360 gradi sullo sportivo, soprattutto sulla parte dell’immagine e sponsorizzazioni. Con il tempo, quindi, abbiamo fatto tantissima esperienza e il nome 'Circum' nasce proprio per questo: chiudere un cerchio e andare a lavorare anche sotto l’aspetto delle procure.grazie all’esperienza maturata prima da calciatore e poi post carriera. Abbiamo iniziato con il fatto di concentrarci tanto sull’età,, anche perché credo che sia una fascia molto delicata e importante che richiede grande lavoro in campo e fuori. Anche con le famiglie, in quanto reputiamo che sia sempre molto importante dover conoscere il ragazzo prima del talento e, assieme alla sua famiglia, dargli un appoggio a 360 gradi per la sua crescita. Ovviamente- "Stiamo vedendo alcuni cambiamenti, soprattutto con le seconde squadre, credo che questo debba rappresentare il futuro per tanti club in Italia, in modo tale da poter dare la possibilità alle società di creare ragazzi che possano essere più pronti rispetto a quello che era il meccanismo precedente.