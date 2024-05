Juventus, Danilo: 'Vincere la Coppa Italia per dare un senso alla stagione'

Il capitano della Juventusha parlato a Radio Tv Serie A in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia in scena all'Olimpico alle ore 21:“Abbiamo tanto entusiasmo, raggiungere una finale di Coppa Italia è un traguardo importante. Sappiamo che l’Atalanta è una squadra con giocatori importanti ma abbiamo entusiasmo e convinzione per fare una bella partita”.“Una partita importante contro un avversario importante, si deciderà tutto sui dettagli e dovremo essere attenti minuto per minuto con l’idea di far girare le cose verso di noi”.

“La maglia e la tradizione va rispettata, noi abbiamo orgoglio nel rappresentare questa società e spero che questa cosa ci possa aiutare in campo. Vincere la Coppa darebbe un senso importante. Aver raggiunto la Champions è un traguardo importante, ma non regala trofei al museo della Juventus. Noi vogliamo scrivere una piccola parte della storia della Juventus”.