La situazione di Leonardo Spinazzola è decisamente aperta. Il terzino è felice di restare alla Juventus, che però potrebbe (vorrebbe?) cederlo nel caso in cui arrivasse una buona offerta. Come scrive la Gazzetta dello Sport sarebbe una plusvalenza, ma resta un’operazione complicata: la Juve dovrebbe trovare un sostituto e non è così semplice che si concretizzino le idee Emerson Palmieri, in panchina ma non così scontento al Chelsea, e Darmian (Manchester United).