Juventus, Di Francesco dice cosa manca a Soulé

, parla in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Napoli. Fra gli argomenti toccati da Di Francesco, c'è anche lo stato di forma, capocannoniere della squadra con 10 gol nel campionato di Serie A: "Nel percorso di ogni calciatori non ho mai visto nessuno fare 38 partite a livello assoluto. Questo up and down è normale. Può determinare le gare da un momento all'altro, ma tiene sempre l'attenzione altissima nelle difese avversarie".: "Al di là dei gol gli è mancato poter determinare con una giocata - si legge su TuttoJuve.com -. Il gol però a noi serve, i suoi gol servono mantenendo però questa solidità difensiva che stiamo mostrando in questo periodo".

, classe 2003 argentino, è ine che a giugno tornerà a Torino. Si parla di lui come possibilebianconera per arrivare a, centrocampista dell'Atalanta.