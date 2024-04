Soulé: 'Futuro? Sto parlando con la Juventus, sono molto ansioso. Sogno il Real Madrid'. L'aneddoto su Allegri

e un futuro ancora da scrivere trae i tanti rumors: "Sono molto ansioso".Il fantasista classe 2003 sta sfruttando al meglio l'esperienza al Frosinone, 10 gol in 28 partite di Serie A (più 3 presenze in Coppa Italia) e un ruolo da protagonista assoluto agli ordini di Eusebio Di Francesco. A fine stagione scadrà il prestito dalla Juventus, ma dove giocherà la prossima stagione non è ancora chiaro e Cristiano Giuntoli non esclude la possibilità di utilizzarlo come carta di scambio per arrivare a qualche pezzo da novanta comedell'

- Nel frattempo Soulé si racconta a tutto campo a ESPN, tra presente e futuro. Partendo dall'arrivo a Frosinone: "All'inizio é stato difficile accettare di venire qua, ma adesso mi trovo molto bene. Però è quello che cercavo, giocare e dimostrare le mie capacità".- Nella prossima partita il Frosinone affronterà il Bologna, una sfida affascinante per Soulé: "Bella partita, adesso è come il Real Madrid. Ma noi vogliamo vincere perché è da tanto che non vinciamo".- Il giovane argentino spiega poi perché ha accettato la corte della Juventus a discapito delle altre big che lo seguivano: "Sì c'erano altre squadre come Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Benfica. Ho scelto la Juve per la storia, poi c'era Cristiano Ronaldo. Una scelta facile".

- Nessun dubbio sull'idolo d'infanzia, un connazionale: "Il Kun Aguero".- Il punto più delicato riguarda il futuro, Soulé ammette incertezza: ", ma prima ci sono ancora queste otto partite. Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare ed ho accettato questa soluzione".- E il rapporto con Massimiliano Allegri? Soulé taglia corto raccontando un dettaglio: "".

- Ma qual è il sogno di Matias Soulé? "Un grande sogno sarebbe quello di giocare per il. Ci ho sempre pensato quando ero bambino, e anche di vincere una Champions League", ammette l'argentino".- Cristiano Ronaldo un idolo da sempre, Soulé racconta l'incontro con il portoghese: "Sono rimasto sorpreso da quanto fosse una brava persona. Non lo conoscevo, ma ho ascoltato quello che si diceva di lui. È un genio. Ricordo che un giorno siamo andati a pranzo e si è seduto accanto a me, non gli avevo mai parlato. Sono rimasto sorpreso perché non me lo aspettavo affatto. Mi ha raccontato di tutto: delle macchine che aveva, di com'era Madrid".

- L'Italia ha provato a prendere Soulé, si è mosso in prima persona il ct Luciano Spalletti. Matias racconta: "Spalletti è venuto qui al Frosinone. Prima il mio allenatore mi ha detto: 'Spalletti ti chiamerà. Vuole convocarti per la prossima convocazione per dirmi la stessa cosa. e lì, di persona, gli ho detto che lo avevo ringraziato. Mi ha detto 'pensaci, perché adesso c'è l'Europeo, ti terrò in considerazione. Ho anche un contratto fino a dopo il Mondiale 2026'. Ero un ragazzo e, parlando con lui di persona , non è stato facile. Poi ha detto qualcosa del tipo: "Mi congratulo con te perché mi hai detto di no in faccia". Era un po' sorpreso".