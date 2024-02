Juventus, Di Francesco e il gol di Rugani: 'Avevo messo un saltatore...'

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 contro la Juventus all'Allianz Stadium: "Abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, nel secondo abbiamo perso un po' di energia, ho fatto dei cambi per dare vitalità. Torniamo a casa ancora una volta a mani vuote con rammarico nonostante una prestazione di ottimo livello contro una squadra che voleva rifarsi, è un grande peccato".



"Si è sempre detto che siamo belli ma non portiamo risultati abbiamo cambiato atteggiamento e questo ha portato frutti, la differenza si è vista soprattutto nel secondo tempo - prosegue Di Francesco -. Siamo venuti qua per portare a casa un risultato positivo con dinamiche differenti, credo che la squadra abbia espresso principi importanti cercando di giocare, ma nelle poche cose che abbiamo concesso la Juve ha fatto gol".



Poi, intervistato da Dazn, Di Francesco parla del cambio effettuato 30 secondi prima del 3-2 della Juventus: "Se la rifarei? Col senno di poi non si fa niente. L'idea era di mettere un giocatore più forte di testa per i possibili palloni alti in area da parte della Juve nei secondi finali".