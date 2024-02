Juventus, discorso di Allegri alla squadra: 'Lo scudetto era un sogno, ora basta rimpianti! Difendiamo il 2° posto'

Massimiliano Allegri non ci sta più e vuole porre un freno all'emorragia di punti che la sua squadra sta lasciando per strada in questa parte di stagione. La Juventus arriva da un periodo negativo di 4 gare con 2 pareggi e 2 sconfitte di cui una, quella più bruciante, contro l'Inter nel Derby d'Italia che allora era uno scontro scudetto. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'allenatore livornese oggi ha tenuto a rapporto la squadra con un discorso motivazionale che sa più di strigliata per l'attaggiamento che i suoi ragazzi stanno avendo in campo.



IL DISCORSO - "Lo scudetto era un bel sogno, ma adesso basta rimpianti. Alla Juve nessuno deve accontentarsi, ma allo stesso modo nessuno deve adagiarsi su quello che sembra o potrebbe sembrare scontato: il secondo posto. Obiettivo che non è scontato e allo stesso modo arrivarci non è un dettaglio per il percorso che stiamo facendo. Quindi va difeso e onorato come si fa con un successo".



SECONDO POSTO FONDAMENTALE PER IL BILANCIO - Che qualcosa si fosse rotto dopo Empoli e dopo il ko contro l'Inter era evidente e alcuni passaggi di questo discorso lo evidenziano senza mezzi termini. Allegri parla infatti di "rimpianti", di "accontentarsi" di obiettivi "scontati" e di "onorare" il secondo posto tutti vocaboli che sottolinenano il crollo più mentale che fisico dei suoi. Il secondo posto, tuttavia, può essere fondamentale anche per il futuro del club bianconero, che è costretto a un periodo di gestione sostenibile e di sacrifici economici da compiere. Arrivare secondi, prima di tutto, aumenterebbe il bonus economico incassato dalla Serie A. In secondo luogo con l'accesso alla prossima Champions League, qualificarsi come secondi garantirebbe anche bonus superiori (rispetto a chi si qualifica come terzo o quarto) dai ricavi Uefa e dal celebre market pool.