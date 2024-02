Juventus, dall'Empoli al -9 dall'Inter: i 5 errori di Allegri

Emanuele Tramacere

Sono bastate quattro partite per cambiare il racconto di un'intera stagione in casa Juventus e trasformare quello che per quasi tutti era un miracolo sportivo in stagione quasi fallimentare. Sì perché se i tifosi e la squadra bianconera avevano iniziato a credere che la parola scudetto fosse davvero alla portata di questa rosa il merito era stato tutto di Massimiliano Allegri che, seppur smentendo e continuando a parlare soltanto di 4° posto a mezzo stampa, era riuscito addirittura a mettere paura all'Inter che, non a caso, aveva iniziato a rispondere con irritazione alle provocazioni (Acerbi, Marotta e non solo). Poi il crollo, iniziato nel momento del possibile +4 diventato nel corso della stessa giornata -1, e in cui il colpevole è stato, purtroppo per lui, proprio l'allenatore livornese.



QUANTI ERRORI - L'autore del miracolo sportivo ha rinnegato se stesso e si è ritrovato a commettere errori su errori non da lui. La delusione più grande in questo momento no è stato proprio il crollo del suo comandante. Dalle scelte tattiche in campo a quelle tecniche in allenamento, passando poi proprio per quelle che da sempre sono state le sue armi migliori, quelle comunicative. Sono stati almeno 5 gli errori da matita rossa che Allegri ha compiuto in sole 4 gare e che hanno fatto precipitare le quote scudetto fino al -9 (potenziale -12 dato che l'Inter ha una gara in meno) in classifica e con addirittura la possibilità di un sorpasso da parte del Milan sfumato solo grazie al Monza.



ECCOLI TUTTI E 5, SIETE D'ACCORDO?