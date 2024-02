Juventus: tornano Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge ma il loro futuro è un rebus

Federico Russo

Domenica alle 12.30 andrà in scena la sfida tra Juventus e Frosinone, suggestiva per gli incroci di mercato che quest'estate hanno portato in ciociaria Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge in prestito dalla Juventus, oltre ad essere decisiva per i bianconeri dopo l'empasse delle ultime settimane che ha fruttato due punti in quattro partite. La stagione dei tre calciatori in Ciociaria ha suscitato interesse da parte di club esteri ma aperto scenari interessanti per il futuro anche in maglia bianconera, in primis per Matias Soulé. Nel weekend quindi i bianconeri avranno l'opportunità di vedere da vicino i calciatori; e chissà che non possano avere delle indicazioni in più per sciogliere le riserve sul loro futuro



LA SITUAZIONE- La stagione dell'attaccante argentino classe 2003 sta andando nel miglior modo possibile visto l'alto rendimento. Fin qui in stagione 10 reti e 2 assist in 23 presenze e una crescita esponenziale sotto ogni punto di vista. Questo suo exploit pone un lecito interrogativo in casa Juventus: considerare il calciatore parte integrante del progetto tecnico futuro oppure venderlo per monetizzare in virtù dell'arrivo di altri calciatori, in primis in mediana. Centrale sarà anche il sistema di gioco che si adotterà, visto che nel 3-5-2 utilizzato in stagione è difficile collocare il crack argentino, in aggiunta alla presenza di Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Milik e anche Kean, dopo il mancato trasferimento all'Atletico Madrid nel mercato di gennaio. Enzo Barrenechea, fatto debuttare da Massimiliano Allegri prima in Champions contro il PSG poi in campionato contro il Torino nel derby della Mole, sta avendo una crescita esponenziale agli ordini di Di Francesco. L'argentino classe 2001 rappresenta l'emblema del playmaker vecchia maniera che potrebbe tornare utile ai bianconeri avanzando la posizione di Locatelli, permettendogli di inserirsi di più e guardare maggiormente la porta, ma anche per fare da vice al centrocampista italiano. Anche nel suo caso però il futuro è un rebus dal momento che alcuni club si sono avvicendati e hanno chiesto informazioni prendendo contatti con il suo entourage: tra questi il Brighton di Roberto De Zerbi e il Girona del CityGroup. Diverso il discorso per Kaio Jorge che ha avuto meno spazio per mettersi in mostra visto i guai fisici che lo hanno frenato. Nell'ultimo periodo ha trovato maggiore continuità siglando 3 reti in 15 presenze. Da un punto di vista tattico sarebbe più facilmente collocabile in un 3-5-2 essendo una punta centrale, ma difficile pensare ad un ruolo centrale vista la fitta concorrenza, per quanto il brasiliano potrebbe anche restare e giocarsi le sue carte nella prossima stagione.



LA PARTITA- Domenica quindi si troveranno a fronteggiare il proprio passato e chissà per qualcuno di loro il loro futuro. Certa la presenza di Soulé e Barrenechea dal primo minuto, Kaio Jorge parte avvantaggiato nel ballottaggio con Cheddira per una maglia al centro dell'attacco. L'occasione per mettersi ancora più in mostra è ghiotta, seppur nell'ultimo periodo i ciociari stanno pagando un inizio incredibile, avendo un inevitabile calo. Infatti nelle ultime 6 partite solamente una vittoria per i gialloblu contro il Cagliari, ciò nonostante i ciociari sognano il colpo grosso. La Juventus, dal canto suo non può più sbagliare dopo l'ultimo difficile periodo, anche perché il Milan è solo a due distanze e le possibilità di raggiungere l'Inter sono minime.