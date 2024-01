Juventus, il piano per Barrenechea: osservato speciale di Girona e Brighton

Ritorno alla Juventus, con il ruolo di vice Locatelli, o cessione. Con una valutazione non inferiore ai 15-20 milioni di euro. Di questo si sta discutendo sull'asse Torino-Frosinone a proposito del futuro di Enzo Barrenechea. Un altro di quei giovani giocatori che si stanno imponendo alla corte di Eusebio Di Francesco, che ha già esaltato il centrocampista argentino come uno dei migliori playmaker naturali del campionato italiano. E sempre di più si intensificano le presenze degli osservatori giunti alle partite del Frosinone apposta per vedere la crescita di Barrenechea, prendendo contatto con il suo entourage: tra questi anche il Brighton di Roberto De Zerbi e il Girona del City Group.



LA CARRIERA – Per Barrenechea comunque la Juve aveva già effettuato un investimento importante, tra cartellino e commissioni. Argentino seguito e pescato dalle giovanili del Newell's Old Boys, acquistato in sinergia con il Sion che lo ha prelevato nell'estate del 2019 per poco più di 3 milioni e ceduto a tutti gli effetti alla Juventus già nel gennaio 2020 per quasi 5 milioni. In bianconero il centrocampista classe 2001 ha fatto la trafila dalla Primavera all'Under 23, con un grave infortunio a bloccarne lo sviluppo: maggio 2021, danneggiamento del legamento crociato, rientro solo a febbraio 2022. Un recupero graduale, poi nella scorsa stagione anche la fiducia di Max Allegri e la promozione in prima squadra. Adesson il Frosinone. E poi? Cessione o ritorno alla base.