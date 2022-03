Dopo esser stato nominato miglior giocatore a Euro 2020 e aver trascinato gli azzurri a un incredibile successo, Gianluigi Donnarumma si aspettava una prima stagione al PSG di tutt’altro spessore. Il continuo dualismo con Keylor Navas, che lo ha visto assaggiare più volte la panchina, e soprattutto il pesante errore di mercoledì sera al “Bernabeu” che ha dato il là alla rimonta del Real Madrid ed estromesso i transalpini dalla Champions League, ha messo in dubbio la permanenza del portiere campano in Francia. La Juventus, già in estate sulle tracce del giocatore, sembra non aver accantonato l’idea di un suo arrivo a Torino, e per i betting analyst la possibilità che Donnarumma possa indossare la maglia bianconera sono reali tanto da essere oefferte a 12 volte la posta, in calo rispetto al 20 di una settimana fa. Non sarà di certo una trattativa facile quella per Donnarumma, ma le inaspettate difficoltà iniziali dell’ex Milan potrebbero aprire una porta che la dirigenza bianconera sembra pronta ad attraversare per garantirsi, come spesso accaduto nella storia, il numero uno della nazionale italiana.