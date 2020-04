Gabriel Jesus e la Juventus, un'affare che può andare in porto. In attesa del verdetto ufficiale sul mercato del Manchester City, i bianconeri sono tornati a sondare il terreno per l'attaccante brasiliano. I contatti sono stati riallacciati in attesa di capire cosa succederà, Paratici potrebbe giocare la carta Douglas Costa. L'ex Bayern Monaco è un vecchio pallino di Pep Guardiola, due estati fa ci fu un tentativo concreto per portare l'attuale numero 11 bianconero in Premier League. Maggiori dettagli li trovate nel nostro focus video: