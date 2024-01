Juventus: due dubbi sul colpo Felipe Anderson

La Juventus guarda anche al mercato degli svincolati e in vista della prossima stagione ha messo gli occhi anche su Felipe Anderson, esterno brasiliano che non sta rinnovando il suo accordo in scadenza con la Lazio. Un colpo in attacco, con la possibilità di sostituire numericamente Moise Kean e allargare le possibili scelte tattiche verso il 4-3-3 sarà completato e il biancoceleste è in cima alla lista, ma con due problematiche.



La prima è legata all'età del giocatore, classe 1993 e che ad aprile compirà 31 anni. Un profilo non rivendibile in futuro e che quindi comporterà di fatto una immobilizzazione a bilancio del capitale. La seconda è invece legata al suo stipendio, che oggi è di poco superiore al milione di euro e che chiede non meno di 4 milioni per firmare con il suo nuovo club. Anche questa è una problematica da tenere in considerazione.