Juventus, due nomi nuovi: Kenneth Taylor e Mads Bidstrup

11 minuti fa



La Juventus cerca rinforzi sul mercato a centrocampo. Teun Koopmeiners è il primo obiettivo, ma non l'unico. Oltre all'olandese dell'Atalanta, i dirigenti bianconeri pensano anche a un regista. In questo senso si spiega l'interesse per Martin Zubimendi. Lo spagnolo classe 1999 è sotto contratto fino a giugno 2027 con la Real Sociedad, ha un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti all'anno e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.



LE ALTERNATIVE - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la Juventus segue un paio di alternative più giovani e meno costose: l'olandese Kenneth Taylor (classe 2002) sotto contratto fino a giugno 2027 con l'Ajax e il danese Mads Bidstrup (classe 2001) sotto contratto fino a giugno 2028 con il club austriaco del Salisburgo.