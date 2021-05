Sono ore caldissime per la Juventus e la panchina del prossimo anno. E, secondo la Gazzetta dello Sport, in questo momento Massimiliano Allegri è molto più vicino ai bianconeri di quanto non lo sia l'attuale allenatore, Andrea Pirlo. Quelle in corso sono le ultime ore di riflessione. Sul tecnico livornese, però, resta fortissima la concorrenza: quella del Real Madrid, che presto dovrebbe silurare Zinedine Zidane. Ma pure quella recente del Paris Saint-Germain, con la proprietà qatariota che non sarebbe affatto contenta dell'operato di Mauricio Pochettino dopo aver perso anche il titolo in Ligue 1 a discapito del Lille.