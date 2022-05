Però non tutte le lacrime sono uguali e allora quelle di Insigne sembrano diverse da quelle di Dybala. Almeno a noi, perché non sembra che in molti abbiano avuto la stessa impressione. Ci sono lacrime e lacrime, insomma…Il suo agente e De Laurentiis hanno trattato per un anno, ma non c’è stato verso, Adl non si è mosso né tantomeno commosso e così Insigne a 31 anni, esclusivamente per soldi, quelli appunto che De Laurentiis non gli ha dato, se ne va a Toronto, in un campionato inutile e che sportivamente vale zero.qui è la bandiera che si è arrotolata da sola, prende e se ne va.quando disse no al Torino per giocare nella squadra dei suoi sogni e della sua città. Insigne, supercar e yacht probabilmente ce li ha già. Poteva restare a Napoli, se avesse voluto. Che domenica fosse commosso, nessuno lo dubita. Ha preferito i milioni di Toronto e la periferia del calcio, e che allora se li goda. Ma ci eviti ulteriori sceneggiate. Strano anche il pubblico bacio di addio di De Laurentiis, ché almeno lui poteva risparmiarselo.A fine marzo, quando Arrivabene gli ha dato il benservito in nome di Agnelli e del bilancio, avrebbe firmato alle condizioni che il club gli aveva poi prospettato in autunno e che invece mai ha formalizzato sulla carta. Scaricato.E Dybala è nato in Argentina, non a Sassi o Borgata Parella, non è torinese, ma lo è diventato. Piangere in quel modo, nella notte che il club aveva riservato per l’addio a Chiellini, lo legherà per sempre alla Juventus, anche se ha solo 28 anni e mezza carriera ancora da scrivere.