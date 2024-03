Juventus, è già calciomercato: derby d’Italia per Rabiot, sirene estere per Chiesa e Bremer. Quote bianconere per Koopmeiners

40 minuti fa

1

Una qualificazione in Champions League ancora da centrare, la possibilità di conquistare la Coppa Italia, tanta attualità per la Juventus ma anche la mente già rivolta alla prossima stagione. Sarà un calciomercato intenso quello dei bianconeri - anche in uscita - con tanti giocatori seguiti in Italia e non solo. Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, è seguito dall’Inter per un derby d’Italia costante delle ultime estati: il passaggio del francese ai nerazzurri si gioca a 6, mentre sono le big d’Europa a mettere gli occhi su Bremer e Chiesa. Per il difensore c’è l’interesse del Manchester United, con il trasferimento entro il prossimo 1° settembre offerto a 7,50 mentre sale a 9 il passaggio di Federico Chiesa al PSG, interessato a un sostituto del partente Mbappé. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, si guarda alla Serie A: Teun Koopmeiners, centrocampista in uscita dall’Atalanta, è visto a Torino dagli esperti a 2,50, mentre Riccardo Calafiori, una delle rivelazioni del campionato in corso è proposto a 4 volte la posta.